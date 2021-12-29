المستشار الحتة يؤكد على تكامل الادوار المناطة بالمؤسسات الحكومية

غزة- الرأي

أكد المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة العدل على تكامل الادوار المناطة بالمؤسسات الحكومية المختلفة وعلى الأهمية الكبيرة لدور الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن والاستقرار، والذي يعزز رسالة منظومة العدالة في ترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق، وردع المتجاوزين.



جاء ذلك خلال استقبال المستشار الحتة لعدد من الوفود لتهنئته بمنصب وكيل وزارة العدل.



واستقبل الوكيل كل من العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والوفد المصاحب له لتهنئته بتوليه مهام منصبه وكيلاً للوزارة.



كما استقبل اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، وقادة الأجهزة الشرطية، وكذلك العميد علي قنديل مدير عام الإدارة العامة للحراسات وأمن المؤسسات ولفيف من ضباط الإدارة، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة مدير عام الوزارة المستشار م. محمود المدهون.



من جانبه هنأ العميد أبو بطيحان وكيل وزارة العدل على منصبه الجديد، راجياً له دوام التوفيق والنجاح.



وأكد العميد بطيحان على أن هيئة المعابر على تواصل دائم مع مؤسسات العدالة، من أجل صون حقوق المواطنين، وضمان عدم إفلات المتجاوزين للقانون من قبضة العدالة.



كما أشاد اللواء صلاح بدور وزارة العدل في إرساء قيم العدل والحق، وتعزيز سيادة القانون، راجيا التوفيق والسداد للمستشار الحتة في القيام بأعباء مهام وزارته، ومبديا استعداد الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية لتقديم كل ما يمكن من أجل تسهيل مهمات وزارة العدل وباقي أركان المنظومة العدلية.



من جانبه هنأ المستشار المدهون وكيل وزارة العدل على منصبه الجديد، راجياً له دوام التوفيق والنجاح، مستعرضاً أهم إنجازات وزارة الخارجية وسبل تعزيز العلاقة بينهما.



وأكد الجميع على ضرورة تضافر الجهود لحفظ الحقوق وترسيخ العدل في المجتمع، واستشعار المسؤولية وعظيم الأمانة الملقاة على عاتق قيادة وأفراد الشرطة الفلسطينية، وحسن التعامل مع جمهور المواطنين وإرشادهم وتيسير إجراءاتهم؛ لتسهيل خدمتهم، والسير في اتجاه تحقيق العدالة وبسط الأمن.