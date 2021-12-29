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الاقتصاد تنفذ 152 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

29 كانون أول / ديسمبر 2021 12:44

الاقتصاد تنفذ 152 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة
الاقتصاد تنفذ 152 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة  لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع. 

حيث نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 152 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 19 محاضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ضمنها تحرير محضر ضبط لمخبز لعدم توافر الشروط الصحية بداخله.

وذكرت أن طواقهما سجلت  15محاضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث أتلفت كمية من اللوز الفاسد على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

فيما قالت دائرة القياس بالوزارة إنها نظمت جولات تفتيشية على المخابز لفحص الموازين في محافظة رفح، كما نظمت جولات تفتيشية على محال بيع الدواجن في سوق خانيونس لفحص الموازين.

في حين نظمت دائرة التنمية الصناعية خمس جولات ميدانية على منشآت لمتابعة الأصناف المستوردة ومراقبة عملها وفق الاصول، عدا عن تنفيذ وتحري جولات رقابية على شركات بيع الدهانات المستوردة والمعبأة حاليا.

إلى ذلك، نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  جولات مركزية في محافظتي الوسطى والجنوب برفقة رئيس نقابة الصاغة ومدير مباحث التموين على محال بيع الذهب والمجوهرات لتفقد عملها والاستماع لمشاكلهم.
 

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