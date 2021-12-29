النائب العام يُشيد بتميز دائرة الحاسوب بالنيابة وخدمتها الكترونية للمواطنين

غزة- الرأي

أشاد النائب العام المستشار د. محمد النحال، بالدور الريادي لفريق الإدارة العامة بالنيابة العامة، بإدارة مدير عام النيابة د. ماهر المصري، وخَصّ دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات؛ لتميُّزها في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومنظومة العدالة، وحصولها على مركز نوعي منافِس في المجال الحكومي لمتلقي الخدمات العدلية في عام 2019، وتتويجها للمرة الثانية بالمركز الثالث في مسابقة (أفضل تحوّل إلكتروني حكومي لعام 2021).



يُذكر أن مطلع يوليو 2017 عمل فريق من أعضاء النيابة وفريق من المبرمجين على تحليل إجراءات سير الملف الجزائي في النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة، بناءً على القوانين الناظمة للعمل القضائي؛ لغايات وضعِها في قالب تقني موحّد يتلاءم وخصوصية العمل في منظومة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى دراسة مشاريع وبرامج قضائية لمؤسسات في الوسط العربي، ومدى فاعليّتها مع متلقّي الخدمة، حيث وبتاريخ 1يناير 20219 تم إطلاق برنامج العدالة الجنائية على كافة أروقة النيابات ودوائرها المتخصصة بنسخته التشغيلية، وبذلك غَدَا العام 2019 عام التحوّل الإلكتروني للنيابة العامة؛ وصولاً إلى النيابة الإلكترونية.