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سلطة المياه ووزارة الأوقاف تناقشان مستجدات اللجنة الفنية المشتركة

29 كانون أول / ديسمبر 2021 12:55

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غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة بين سلطة المياه وجودة البيئة،  ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية لمتابعة آخر المستجدات المشتركة بين الطرفين.


وافتتح الاجتماع مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا بالتأكيد على أبرز النقاط المراد مناقشتها وحل الاشكاليات المتعلقة بها.


وناقشا الطرفان مجموعة من النقاط خلال الاجتماع كان من أبرزها اعداد قائمة لترشيح آبار المياه ومحطات التحلية للمساجد، بالاضافة الى ترخيص آبار المياه التي تم حفرها خلال الفترة السابقة.


واتفق الطرفان على أهمية وضرورة اعداد مقترحات فنية لحصاد مياه الامطار واعادة استخدام مياه الوضوء في المساجد أو كل المؤسسات التي تقع ضمن اطار ادارة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.


 

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