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" المدهون " سنحقق الردع العام برسم سياسات عقابية مشددة لمرتكبي الجرائم"

29 كانون أول / ديسمبر 2021 01:03

" المدهون " سنحقق الردع العام برسم سياسات عقابية مشددة لمرتكبي الجرائم"

غزة- الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء " سنحقق الردع العام برسم سياسات عقابية مشددة لمرتكبي الجرائم، ليستشعر المواطن أنه يعيش في بيئة يسودها الأمن والاطمئنان بالعدالة والاستقرار المجتمعي"، مؤكداً على التكاملية بين أجهزة الدولة من خلال رسم سياسات موحدة لتحقيق أهدافها السامية. جاء ذلك خلال استقبال سعادته لوفد من الشرطة الفلسطينية يرأسها مديرها العام اللواء محمود صلاح، وبرفقته مدراء الإدارات العامة في الشرطة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.


وبين المستشار المدهون أن مراكز الشرطة تعتبر الواجهة الرئيسية مع الشعب وهمومهم تصب فيها، مشيداً بعمل رجال الشرطة والمجهودات المبذولة في إطار تحقيق الاستقرار، ومقدرا ما يبذله ضباطها وأفرادها من مجهود في تعزيز علاقة الشرطي مع المواطن، واشعاره بالامن والاطمئنان.


من جهته هنأ اللواء صلاح والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدم درع التكريم لتوليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة المحكمة العليا، موضحاً حرصهم على سيادة القانون والعمل تحت مظلته وتنفيذ جميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية، متمنين لرئيس المجلس التوفيق والسداد في ترسيخ احترام سيادة القانون، وتحقيق الردع العام.

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