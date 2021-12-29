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بمشاركة أطباء الوفد المصري والفريق المحلى

مستشفى غزة الأوروبي تجري 9 عمليات قسطرة قلبية

29 كانون أول / ديسمبر 2021 01:10

مستشفى غزة الأوروبي تجري 9 عمليات قسطرة قلبية
مستشفى غزة الأوروبي تجري 9 عمليات قسطرة قلبية

غزة- الرأي

أفاد استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية د. حسن الزمار أنه تم اجراء 9 عمليات قسطرة لمرضى من فئات عمرية مختلفة داخل مستشفى غزة الأوروبي وذلك بمشاركة أطباء الوفد المصري المتواجد مستشفيات قطاع غزة.

وأشار د. الزمار إلى أن المستشفى الأوروبي استقبل أمس الثلاثاء كلاً من د. شادي منسي ود. منصور فاروق استشاريي أمراض القلب، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال د. الزمار:" بمشاركة الأطباء المصريين تمكنا من انقاذ حياة مريض تعرض لجلطة حادة بأحد الشرايين أثناء خضوعه لعملية جراحية، بالإضافة الى اجراء 8 عمليات قسطرة عاجلة للحالات التي تتردد على القسم."

وأوضح أن الحالات التي خضعت للقسطرة تم مناقشتها مع الزملاء المصريين ثم تم عمل الاجراء الطبي اللازم لها، وتنوعت أعمارها ما بين ال 40 إلى 70 عاماً، ومجملها حالات اعتيادية لم تكن بوضع صحي خطير باستثناء حالتين معقدتين.

ووجه د.الزمار جزيل الشكر والتقدير للزملاء بالوفد المصري على جهودهم العظيمة، آملا أن تشهد الايام القادمة زيارات اخرى مماثلة للحصول على فرصة أكبر للمساهمة في خدمة أبناء قطاع غزة ".

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