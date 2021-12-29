المواصلات تشارك اختتام فعاليات الجامعة الإسلامية "مبادرة طريق آمن"

غزة- الرأي

نظمت الجامعة الإسلامية لقاءً ختامياً لمبادرة طريق آمن لفريق سواعد الإدارة من كلية الإقتصاد.

و حضر التكريم شركاء المبادرة وهم وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور وجمعية فلسطين للسلامة المرورية وشركة الملتزم للتأمين.



وثمن خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات جهود الشباب والإخوة في كلية الاقتصاد، داعياً إياهم للاستمرار في المزيد من المبادرات الشبابية التي من شأنها زيادة الوعي المروري والتقليل من حوادث السير.



العقيد إبراهيم أبوجياب نائب مدير عام شرطة المرور شكر جميع الجهات التي شاركت في نجاح المبادرة، منوهاً أن الشباب هم قادة التغيير في المجتمع ومن خلالهم نستطيع تغيير أي ثقافة نريد منها أن تظهر في المجتمع مثل ثقافة الوعي المروي.



وتابع أن الحوادث المرورية وأنظمة السير مسؤولية مشتركة مع كل من يستعمل الطريق وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية، منوهاً أن ضبط الحالة المرورية من شأنه أن يضبط جميع الحالات الأمنية وغيرها.



من جانبه بين د.إسماعيل قاسم نائب عميد كلية الإقتصاد جاءت المبادرة كمساهمة من طلبة الجامعة في نشر الوعي المروري ومحاولتهم لتقديم شيء من أجل التقليل من حوادث السير، منوهاً أن المبادرة جاءت لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية.



من جهة أخرى بين د. أحمد جودة من جمعية فلسطين للسلامة المرورية أنهم يسعو بكل طاقتهم للشراكة مع أي جهة من شأنها أن تزيد من الوعي المروري وتعميم ثقافة احترام قانون المرور، منوهاً أنهم من باب التشجيع وزعو كابونات بنزين للسائقين الملتزمين بتجديد أوراقهم الرسمية.