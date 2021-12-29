زراعة الوسطى تتابع شكاوى مزارعي "البستنة الشجرية"

الوسطى- الرأي

نفذ قسمي البستنة والوقاية، في مديرية زراعة الوسطى جولة ميدانية إرشادية لمزارعي البستنة الشجرية بالمحافظة.



وخلال الجولة قام طاقم المهندسين، بمتابعة شكاوى المزارعين، و تقديم الإرشادات اللازمة للنهوض بواقع مزارع الزيتون.



وقام مهندسو المديرية بإعطاء العديد من الإرشادات والتوجيهات الفنية الخاصة بكيفية التعامل مع أمراض التربة والقضاء عليها، وكيفية الوقاية من الآفات الزراعية التي تكبد المزارعين خسائر فادحة.



يأتي ذلك من أجل العمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المزارعين، والحصول علي إنتاج ذو جودة عالية و آمن خلال الموسم الزراعي .