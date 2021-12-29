التنمية الاجتماعية تنفذ تدريبات تخصصية متعددة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية عدد من ورشات العمل والأيام التدريبية مع مؤسسة ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية ضمن الاتفاقية الموقعة معهم، حيث استهدفت عدد 60 موظف وموظفة من تخصصات مختلفة.



وقال رياض البيطار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي، إن هذه التدريبات تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية والتي وقعتها الوزارة بهدف تعزيز الشراكة ورفع قدرات العاملين بالوزارة وتعزيز الوعي تجاه محاربة الفساد في تقديم المساعدات الإنسانية.



وفي سياق متصل أوضحت أ. ريم إسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، أن البرنامج التدريبي تضمن 4 محاور أساسية الأول كان ورشة توعوية لعد 15 شخص من مقدمي الخدمات بوزارة التنمية الاجتماعية والمحور الثاني كان تدريبا تخصصيا لعدد 15 موظف وموظفة من العاملين بوحدة الشكاوى والعاملين بقطاع الرد على الشكاوى بالميدان، أما المحور الثالث تضمن تدريبا تخصصي لعدد 15 موظف وموظفة من وحدات ضبط الجودة الفنية والإدارية والمالية فيما يخص الفساد المبني على النوع الاجتماعي والتدخلات الوقائية التي يجب اعتبارها أثناء وضع خطط العمل، بينما استهدف المحور الرابع قراءة تحليلية لدليل منع الفساد في تقديم المساعدات الإنسانية والذي طورته مؤسسة ائتلاف أمان للنزاهة بالشراكة مع دائرة الدراسات والاحصائيات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي.



من جان ثان أفاد م. محمد نصار مدير دائرة الدراسات والاحصائيات أن الدليل تم صياغته وتنقيحه وعرضه على المشاركين باليوم التدريبي الرابع والبالغ عددهم 15 موظف وموظفة مثلوا قطاعات عمل الوزارة كاملة وبتمثيل إداري رفيع المستوى.



يشار إلى أنه شارك في التدريب مدراء عموم ورؤساء وحدات ومختصين لوضع التعديلات والملاحظات المنوي أخذها بعين الاعتبار للتحضير للنسخة الختامية للدليل.

