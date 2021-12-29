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"الجنائية بالشُرطة "تفتتح برنامجاً تدريبياً بعنوان " التحليل الاحصائي spss"

29 كانون أول / ديسمبر 2021 02:10

غزة- الرأي

افتتح معهد التدريب والدراسات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في قاعة الشهيد اللواء توفيق جبر بمدينة عرفات للشرطة صباح اليوم الأربعاء برنامجاً تدريبياً حول" التحليل الإحصائي واستخدام برنامج "spss" لعدد من ضباط أقسام الإدارة في محافظات القطاع.

وخلال كلمةٍ افتتاحية له، أكد العميد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات:" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة الضباط العاملين في أقسام الإدارة في محافظات قطاع غزة".

وأضاف العميد حمادة " أن البرنامج يضم سلسلة محاور في التحليل الإحصائي بهدف التدرب على حصر القضايا المختلفة وتحليلها، واستخدام النتائج للخروج بتوصيات للحد من الجرائم ومتابعتها بشكل مدروس".

هذا ويضم البرنامج التدريبي "16" ضابطاً من أقسام إدارة الأدلة الجنائية والهندسة المتفجرات في المحافظات، بواقع "18" ساعة تدريبية سيتخللها التدريب على كيفية استخدام برنامج spss المتعلق بالتحليل الإحصائي.

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