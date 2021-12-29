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آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

29 كانون أول / ديسمبر 2021 03:45

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة للحافلة التاسعة، إضافة للعاشرة من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/33)، مؤكدة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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