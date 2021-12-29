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متابعة العمل الحكومي تُقر إجراءات لمعالجة قضايا إدارية ومالية

29 كانون أول / ديسمبر 2021 04:15

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارات لمعالجة قضايا إدارية ومالية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، أن قرارات اللجنة جاءت عقب اطلاعها على العديد من التقارير المقدمة من المؤسسات الحكومية.

وبين المكتب أنهم تم إقرار معالجة ملف التشغيل المؤقت في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ورفع قيمة المكافأة الشهرية لتصبح (800)شيقل، بدلا من (525)شيقل.

ولفت إلى أنه يستفيد من ذلك القرار أكثر من (1000) موظف على بند البطالة، على أن تقوم وزارتا الأوقاف والمالية وديوان الموظفين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وأوضح أنه سيتم إنهاء إجراءات عدد (300) وظيفة جديدة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، معتمدة ضمن موازنة 2021م، لمعالجة احتياجات الوزارة، بما يشمل تسوية ملف عقود البطالة وفق الآليات المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تنسيب وزارة الداخلية والأمن الوطني لمجلس الأمناء الجديد لكلية الرباط الجامعية.

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