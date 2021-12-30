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الطريقة التى تجعل فيس بوك يتوقف عن تتبع كل ما تقوم به

30 كانون أول / ديسمبر 2021 08:27

الطريقة التى تجعل فيس بوك يتوقف عن تتبع كل ما تقوم به
الطريقة التى تجعل فيس بوك يتوقف عن تتبع كل ما تقوم به

من المعروف ان شبكات التواصل الإجتماعي بما في ذلك فيس بوك يجمع البيانات من مستخدميه من خلال إنشاء ملف تعريف لما يبحثون عنه وما يعجبهم، ولكن هناك طريقتان يمكنك من خلالهما إيقاف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم عن تتبع كل حركة تقوم بها ، وفقًا لأحد الخبراء، بحسب موقع thesun البريطاني.
 
الأول هو ببساطة حذف حسابك، والثاني هو مسح السجل الخاص بك "history "على الموقع قبل إيقاف تشغيل التتبع المستقبلي وإلغاء تنشيط حسابك، وفقًا لتقارير Forbes، حيث يوجد حاليا تدقيق متزايد في كيفية تعامل شركات التكنولوجيا العملاقة مع بياناتها ومن يقوم بجمعها.
 
وحذر خبراء الأمان بالفعل من تتبع الإعلانات حيث تتم مشاهدة كل موقع ويب تزوره وكل عنصر تشتريه عبر الإنترنت من قبل المعلنين والمسوقين الذين يحاولون معرفة كيفية جذب انتباهك.
 
وذكرت The Sun يوم الإثنين كيف تم نصح مستخدمي الهواتف الذكية بتنزيل تطبيق إذا سئموا من تتبع Google و Facebook لأجهزتهم سراً، حيث يقول متصفح DuckDuckGo إن الحماية الجديدة التي يوفرها تساعد على "حظر برامج تعقب الطرف الثالث مثل جوجل وفيس بوك الكامنة في التطبيقات الأخرى".
 
وتؤكد الشركة على حماية خصوصية الباحثين وتجنب فقاعة التصفية لنتائج البحث المخصصة، وتعني هذه الخطوة أن مستخدمي الهواتف الذكية القلقين بشأن خصوصيتهم يمكنهم الانضمام إلى قائمة الانتظار لحماية بياناتهم.
 
حيث تقوم شركات التكنولوجيا بتجميع المعلومات لإنشاء ملف تعريف مستخدم شامل لاستهداف المستخدم بإعلانات محددة وقابلة للنقر - وأكثر ربحية، فيما تخوض آبل وجوجل حاليًا حربًا شرسة من أجل الهيمنة على الإنترنت ، وقد تكون مسألة الخصوصية عاملاً رئيسياً عندما يختار المستخدمون المتصفح الذي يريدون استخدامه.
 
وقالت شركة Apple إنها جعلت الخصوصية أولوية قصوى في جميع منتجاتها ، بما في ذلك Safari، وقالت Brave ، وهي شركة ناشئة على الإنترنت ، إن الخصوصية هي عنصر أساسي ، بينما أبرزت Mozilla و Microsoft الخصوصية كطريقة للتمييز بين نفسيهما عن Google Chrome.
 
وعلى الرغم من أن Google تعتمد على عائدات الإعلانات ، فإن مهندسيها يبنون "صندوق حماية للخصوصية" ، وفقًا لتقارير CNET، ويمكن للمستخدمين زيادة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم عن طريق تعطيل العديد من الميزات مثل تتبع موقع متصفحك ، وإيقاف تشغيل ميزات الإكمال التلقائي لمحرك البحث وإلغاء الملء التلقائي لكلمات المرور.
 
 

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