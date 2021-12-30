الزوايدة يؤمّن الصدارة والمجمع الإسلامي يُشعل المنافسة وحصاد الأهداف 38

حصن شباب الزوايدة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتقدم المجمع للمركز الثاني، وبقي خدمات جباليا وخدمات خان يونس في مناطق الخطر مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع شباب الزوايدة رصيده للنقطة 12 في المركز الأول مستفيداً من فوزه على أهلي النصيرات بهدف نظيف، بينما تراجع الخاسر للمركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وتؤكد الأرقام رغبة شباب الزوايدة صاحب العلامة الكاملة في تجنب سناريو الموسم الماضي والمضي قدماً صوب منصة التأهل.

وتقدم المجمع الإسلامي الذي يقدم عروضاً قوية للمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز على الجلاء بنفس النتيجة، في حين تراجع الخاسر للمركز التاسع برصيد 3 نقاط.

وخيب خدمات النصيرات الآمال وتراجع للمركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد خسارته بثنائية أمام جاره خدمات البريج الذي تقدم للمركز السادس برصيد 5 نقاط.

الخسارة الأولى لخدمات النصيرات حملت الحسرة للجماهير، وحملت الفرحة لخدمات البريج الذي يحاول استعادة هيبته.

وأخفق نماء في مواصلة الزحف صوب القمة وتعرض للخسارة أمام أهلي بيت حانون بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند النقطة 7 في المركز الرابع، ويرفع الفائز رصيده للنقطة 6 في المركز الخامس.

وتقدم التفاح للمركز السابع برصيد 3 نقاط رغم تعادله مع خدمات جباليا بهدف لكل منهما.

التعادل جاء مخيباً للتفاح الساعي إلى اختراق مناطق المقدمة، ومخيباً لخدمات جباليا الذي رفع رصيده إلى نقطتين وبقي أسير مناطق الخطر في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وخطف خدمات خان يونس تعادلاً قاتلاً أمام الأقصى، بهدف لمثله، وبقي في المركز الثاني عشر والأخير على لائحة الترتيب، في المقابل تقدم الأقصى للمركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وتراقصت شباك الجولة الأولى 38 مرة، سجل منها 36 بالرأس والقدم وهدف واحد من ركلة جزاء، وآخر بنيران صديقة.

وتصدر محمود البحيصي لاعب المجمع الاسلامي ، قائمة هدافي المسابقة برصيد ثلاثة أهداف.