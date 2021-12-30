بلدية رفح وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تبحثان تفعيل لجان الحماية

رفح- الرأي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، بمكتبه بدار البلدية وفدًا من مجلس إدارة جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، بهدف تعزيز التعاون المشترك.



ورحب د. الصوفي بالوفد الزائر مثمنًا التعاون المثمر والفعال بين البلدية والجمعية، حيث استعرض الوفد رسالته وأنشطته، ومقترحات التعاون فيما يتعلق بتفعيل لجان الحماية التي تقودها نساء ولجان التأهب والاستجابة والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ضمن المنظومة الإدارية لبلدية رفح واللجان التابعة لها، من أجل تفعيل دور الشباب في الوصول إلى مراكز صنع القرار وإكسابهم المكانة الحقيقية والدور الحقيقي الفاعل في مجتمعاتهم.



وفي ختام الزيارة قدم الوفد لرئيس البلدية درعًا تكريمية، تقديرًا لجهوده وجهود البلدية في خدمة مواطني مدينة رفح، مستعرضًا أبرز الاحتياجات التطويرية للجمعية.

