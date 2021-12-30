"المدهون ": نعمل على انشاء منظومة قضائية إلكترونية موحدة

غزة- الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون " نعمل على إنشاء منظومة قضائية إلكترونية موحدة، تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على جمهور المتقاضين، وتمنع الازدحام داخل المحاكم والدوائر التابعة لها". مؤكداً على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، بحيث توفر هذه المنظومة القدرة على تسجيل الدعاوى منذ بدایتها، وما يطرأ عليها من إجراءات حتى صدور الحكم النهائي.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مع شركة وب كم تكنولوجي برئاسة المهندس بيان العشي واللجنة المساندة لتطوير النظام المحوسب الجديد لإدارة عمليات المحاكم النظامية والتي يرأسها مدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي، وبمشاركة المستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا، والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي أنس أبو ندى رئيس محكمة شمال غزة، والقاضي سامي الأشرم قاضي محكمة بداية غزة، والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.



واستمع المستشار المدهون والحضور لشرح قدمته الشركة حول النظام ومكوناته الأساسية، وتوصيف المحاكم النظامية، وإدارتها، والملفات القضائية.



وناقش المجتمعون البرنامج والخدمات التي يغطيها إضافة لمعالجة الثغرات الموجودة في البرنامج بما يخدم عملية التقاضي وبناء بيئة قضائية تكنولوجية طويلة الأمد تتميز بالمرونة من حيث التعديل والإضافة ويبنى عليها.



وفي ذات السياق اجتمع رئيس المجلس مع دائرة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات واستمع لعمل الموظفين، مؤكداً على أهمية استثمار كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التقاضي بما يحقق سرعة الآداء وتجويد الخدمة القضائية بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة.