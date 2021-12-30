المدهون يجتمع برؤساء المحاكم لتعزيز النظام القضائي

غزة- الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء "نحمل أمانة العدالة وإقامتها في الأرض، وهي رسالة سامية يجب أن ندرك جميعنا عظمتها، من خلال الارتقاء بالعمل القضائي والإداري بما يحقق الاستقرار المجتمعي، وسنعمل سوياً جاهدين للوصول إلى نظام قضائي رفيع، يليق بتضحيات أبناء شعبنا".



وأضاف " اختيارنا في هذه المكانة السامية هي قدر الله، الذي يلقي بمسئولية كبيرة على عاتقنا ويتطلب زيادة في الجهد والعمل داخل المحاكم، ويجب أن تحمل هذه المرحلة شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز".



وبين المستشار المدهون أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتطوير العمل القضائي والنهوض به، وفق خطة مدروسة تقوم على جملة من الإجراءات.



جاء ذلك، خلال إجتماع رئيس المجلس مع رؤساء المحاكم، بحضور المستشار أنور أبو شرخ نائب رئيس المحكمة العليا، والمستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي سامي الأشرم عميد المعهد العالي للقضاء، وذلك لمناقشة أوضاع المحاكم وضبط الحالة القضائية.



واستمع رئيس المجلس خلال الاجتماع لمقترحات رؤساء المحاكم في إطار تطوير العمل، ومعالجة المشكلات التي تعترضهم، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام القضاة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة. مشيراً أن المقترحات التي عرضها السادة رؤساء المحاكم هي موضع اهتمام من قبله.



وأكد المستشار المدهون على حرص مجلس القضاء تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الإنجاز، خاصة في ظل العمل على انشاء منظومة قضائية إلكترونية موحدة يتم متابعة العمل فيها بشكل دوري.