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الزراعة تنظم أسبوع " الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات"

30 كانون أول / ديسمبر 2021 09:59

الزراعة تنظم أسبوع " الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات"
الزراعة تنظم أسبوع

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية  أسبوع " الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات" للحفاظ على الصحة العامة والبيئة ، وذلك في مقر مركز التدريب التابع للوزارة، بحضور كل من  د. أيمن اليازوري وكيل الوزارة ، وأ.د.ياسر النحال المحاضر في الجامعة الإسلامية، وم. ناصر ديب مدير عام الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، وعدد كبير من المهندسين الزراعيين العاملين بالوزارة.


وفي كلمة له تحدث الدكتور اليازوري في كلمة ترحيبية بالحضور، مشدداً على أهمية التوعية للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات، وتحديث النظام المعمول به بالوزارة وتطوير النظام الارشادي.


 وأكد اليازوري،أنه  في بداية العام سيكون لدينا إجراءات  جديدة  للتعامل مع ملف "المبيدات"ومع المنتجات الزراعية في قطاع غزة من خلال توعية جميع العاملين في هذا المجال، وعلى آلية التداول والصرف، والمتابعة الميدانية لعمليات البيع، والرش، وأخذ عينات من الحقول المحاصيل من أجل جودة المنتج.


ودعا المهندسين الزراعيين للوصول لكافة الحيازات الزراعية النباتية بالقطاع، وتكثيف الزيارات الميدانية والوصول للسوق لأخذ عينات من الحقول  وفحصها وتقديم التغذية الراجعة لأصحابها لفحص متبقيات المبيدات منها، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.


من جانبه تحدث د. ياسر النحال في المحاضرة الأولى حول "سمية المبيدات وتأثيرها على الانسان والكائنات الحية، داعياً إلى ترشيد إستخدام المبيدات والعمل على زيادة وعي المزارعين، من خلال الارشاد الزراعي ،وضرورة التوجه للزراعات الآمنة وتطبيقها.


كما تحدث م. حسين عن المكافحة المتكاملة للآفات  "IPM والمكافحة البيولوجية "الحيوية" من أجل  التخفيف من استخدام المبيدات الكميائية.

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