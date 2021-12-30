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خلال استقباله لوفد من نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية..

النائب العام: نقابة المحاسبين شريك مهم لقطاع العدالة

30 كانون أول / ديسمبر 2021 10:50

النائب العام: نقابة المحاسبين شريك مهم لقطاع العدالة (1)
النائب العام: نقابة المحاسبين شريك مهم لقطاع العدالة (1)

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار  د. محمد النحال، بحضور رئيس ديوانه المستشار محمد مراد، في مكتبه بالنيابة العامة وفد من نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية برئاسة نقيب المحاسبين زيد بسيسو.

جاء ذلك، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً على تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، وموضحاً أهمية الدو والمهام المنوط بالنقابة في دعم قطاع العدالة بشأن تزكية الخبراء المحاسبين للنيابة العامة في قضايا النزاعات المالية بين الأفراد والشركات مما يساعد مؤسسة العدالة على تكوين رؤية مهنية ناضجة وسليمة في تلك القضايا والملفات.
وقدم السيد النقيب التهاني للمستشار الدكتور محمد النحال بمناسبة توليه منصب النائب العام متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، وأن يُعينه الله على قيادة المرحلة القادمة، كما أكد على التعاون المشترك والمثمر بين النقابة والنيابة العامة في شتى المجالات.
 

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