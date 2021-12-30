المجلس الأعلى للقضاء يعقد أولى جلساته بعد تشكيلته الجديدة

غزة- الرأي

عقد المجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الماضي أولى جلساته بعد تشكيلته الجديدة وذلك في مقره بقصر العدل، برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون، وعضوية نائب رئيس المحكمة العليا، المستشار أنور ابو شرخ، وأقدم قضاة المحكمة العليا، المستشار مسعود الحشاش، والمستشار أشرف فارس، ورئيس محكمة استئناف غزة، المستشار حسن الهسي، والنائب العام، المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة العدل، المستشار أحمد الحتة، وذلك لمناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله.



وناقش المجلس خلال الجلسة الاعتراضات المقدمة على نتائج مسابقة قاضي صلح لسنة 2021، بعد أن أحال الاعتراضات في وقت سابق للجنة المسابقة للرد عليها، وبعد تديق الاعتراضات ومناقشة الردود عليها، قرر المجلس رفض الاعتراضات، وإحالة المحضر للأمانة العامة للمجلس؛ لتسليم الردود للمعترضين، وتنسيب العدد المطلوب للجهة المختصة.

