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"الإعلام الحكومي": 1040 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال 2021

30 كانون أول / ديسمبر 2021 12:51

غزة - الرأي

رصد المكتب الإعلامي الحكومي 1040 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال عام 2021.

وقال المكتب، إن تفاصيل الانتهاكات جاءت كالتالي:

استشهاد الصحفي الشهيد/ يوسف أبو حسين

المذيع بإذاعة الأقصى خلال عدوان مايو 2021م

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الاعتداء الجسدي على 260 إعلامياً

خلال عمليات التغطية الصحفية والعمل الإعلامي

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اعتقال 173 إعلامياً وتقديمهم للمحاكم

وتخلل ذلك إبعاد صحفيين عن مسقط رأسهم والحبس المنزلي

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منع 218 إعلامياً من التغطية ورافق ذلك

إطلاق الكلاب الشرسة تجاههم والشتم والركل والضرب بالهراوات

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إغلاق وتهديد 189 مؤسسة وموقعاً إعلامياً

سواء كان إغلاق فعلي ميداني أو ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني

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قصف واقتحام ومداهمة وتحطيم 122 مؤسسة إعلامية

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كان أبرزها استهداف 57 مؤسسة إعلامية دولية وعربية ومحلية

حينما نسف الاحتلال أبراج الجلاء والشروق والجوهرة وغيرها

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مصادرة وسحب هويات ومنع من السفر لعدد 44 إعلامياً

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تعذيب 33 إعلامياً ومضايقتهم في السجون

بالشبح والمنع زيارة المحامي والعائلة

والإهمال الطبي وفرض الغرامات المالية

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أكثر من 100 انتهاك هددت أرواح الصحفيين

ومؤسساتهم ومنازلهم خلال عدوان مايو 2021م

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كما برزت الانتهاكات خلال التغطية الإعلامية

في حيي الشيخ جرّاح وسلوان في القدس المحتلة

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المستوطنون أيضا هاجموا الصحفيين أكثر من مرة

بغاز الفلفل، وقنابل الصوت، والكلاب الشرسة والضرب وبالحجارة والزجاج

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