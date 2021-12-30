"الإعلام الحكومي": 1040 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال 2021

رصد المكتب الإعلامي الحكومي 1040 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال عام 2021.
وقال المكتب، إن تفاصيل الانتهاكات جاءت كالتالي:
استشهاد الصحفي الشهيد/ يوسف أبو حسين
المذيع بإذاعة الأقصى خلال عدوان مايو 2021م
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الاعتداء الجسدي على 260 إعلامياً
خلال عمليات التغطية الصحفية والعمل الإعلامي
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اعتقال 173 إعلامياً وتقديمهم للمحاكم
وتخلل ذلك إبعاد صحفيين عن مسقط رأسهم والحبس المنزلي
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منع 218 إعلامياً من التغطية ورافق ذلك
إطلاق الكلاب الشرسة تجاههم والشتم والركل والضرب بالهراوات
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إغلاق وتهديد 189 مؤسسة وموقعاً إعلامياً
سواء كان إغلاق فعلي ميداني أو ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني
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قصف واقتحام ومداهمة وتحطيم 122 مؤسسة إعلامية
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كان أبرزها استهداف 57 مؤسسة إعلامية دولية وعربية ومحلية
حينما نسف الاحتلال أبراج الجلاء والشروق والجوهرة وغيرها
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مصادرة وسحب هويات ومنع من السفر لعدد 44 إعلامياً
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تعذيب 33 إعلامياً ومضايقتهم في السجون
بالشبح والمنع زيارة المحامي والعائلة
والإهمال الطبي وفرض الغرامات المالية
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أكثر من 100 انتهاك هددت أرواح الصحفيين
ومؤسساتهم ومنازلهم خلال عدوان مايو 2021م
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كما برزت الانتهاكات خلال التغطية الإعلامية
في حيي الشيخ جرّاح وسلوان في القدس المحتلة
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المستوطنون أيضا هاجموا الصحفيين أكثر من مرة
بغاز الفلفل، وقنابل الصوت، والكلاب الشرسة والضرب وبالحجارة والزجاج