بلدية المغازي تقوم بتطوير آلياتها الثقيلة :

الوسطى- الرأي

وفرت بلدية المغازي شاحنة نفايات سعة 20 كوب نوع رينو موديل 2011، وذلك ضمن رؤية البلدية تطوير أعمالها وخدماتها المقدمة للمواطنين في المخيم.

ويأتي ذلك من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية تم توريد وتركيب صندوق للشاحنة الجديدة وكذلك تم صيانة الشاحنة القديمة من نوع فولفو موديل 1993،



وجاء هذا العمل لتجنب وقف خدمة جمع وترحيل النفايات اليومية نتيجة العطل المتكرر للشاحنة، وبذلك يكون هناك بديل متوفر لضمان استمرار العمل اليومي للنظافة.



إضافة لذلك فان كفاءة وسعة الشاحنة الجديدة أفضل من الشاحنة القديمة هذا مما يخفف من العبء المادي من جهة ومن جهة أخرى يساهم في تطوير العمل فيما يخص تجميع وترحيل النفايات من حيث التكلفة وسرعة الانجاز.

