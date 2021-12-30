إنجازات طواقم "الإعلام الحكومي" خلال 2021

غزة - الرأي

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، تفاصيل الإنجازات التي حققتها طواقمه المختلفة خلال عام 2021.

وذكر المكتب، أن الإنجازات جاءت كالتالي:

تنظيم 75 مؤتمراً صحفياً ولقاء مع مسئول

تنفيذ 35 لقاءً إعلامياً وورش عمل وجولات للصحفيين

إطلاق 138 حملة إعلامية وبث موجات موحدة

إصدار 74 بياناً وتصريحاً صحفياً

إصدار 102 تقريراً عن الحريات والعمل الحكومي

تنفيذ 34 زيارة إعلامية واستقبال وفود

إنجاز 409 معاملات لصحفيين أجانب

تنظيم 16 دورة تدريبية إعلامية بمشاركة 425 متدرباً

إنتاج 32 حلقة من برامج إذاعية وحكومية ورأي الناس

إنتاج 129 مادة إعلامية ضمن الحملة الحكومية (خدمتكم شرف)

تنظيم 33 فعالية على هامش معرض "شاهد على الجريمة"

إنجاز 193 معاملة خاصة بالتراخيص

إصدار 36 تعميم إذاعي صوتي

استضافة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي عبر وسائل الإعلام 294 مرة

المشاركة 116 مرة في أنشطة وفعاليات مجتمعية

تقديم 14 خدمة تقدمها وزارة الإعلام على البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية

أكثر من مليون ونصف المليون زيارة للموقع الإلكتروني للوزارة.

إذاعة الرأي الفلسطينية (98 FM):

وضع 5 خطط برامجية إذاعية.

تقديم 1189 نشرة إخبارية يومية.

تقديم 294 جولة قراءة الصحف والمواقع الإخبارية.

تنفيذ 130 موجة إذاعية مشتركة مع الإذاعات المحلية

استضافة واستقبال 7241 ضيفاً وشخصية

إنتاج 409 بروموهات توعية إذاعية

تنفيذ 247 حلقة إذاعية في مواضيع خاصة

بث 768 دروس دينية

بث 161 لقاءات ومؤتمرات وتصريحات خاصة

وكالة وصحيفة الرأي الفلسطينية باللغة العربية (www.alray.ps/ar):

إنتاج 465 تقريراً ومادة إعلامية

إصدار 32 عدداً من صحيفة الرأي الفلسطينية

نشر 8457 مواد وأخبار حكومية

إنتاج ونشر 876 تصميم وبنر و202 انفوجرافيك

تغطية 329 فعالية حكومية

إنتاج 141 موشن فيديو

إنتاج 327 تقريراً مرئياً وأفلام للوزارات المختلفة

نشر 2958 صورة عبر وكالة الرأي الفلسطينية.

إصدار 88 مادة إعلامية خلال الطوارئ وخلال العدوان الأخير

قرابة 2 مليون زيارة لموقع وكالة الرأي الفلسطينية

وكالة الرأي الفلسطينية باللغة الانجليزية (www.alray.ps/en):

نشر 1651 مادة إعلامية باللغة الانجليزية

ترجمة كتاب حول "جريمة الاحتلال في غزة" إلى اللغة الانجليزية

ترجمة تقارير إلى اللغة الإنجليزية خاصة بالعدوان

ترجمة تغريدات تحت عنوان "ليسوا أرقاماً" وترويجها

ترجمة انفوجرافيك بشكل يومي بإحصائيات أعداد الشهداء والإصابات خلال العدوان

رصد أهم ما جاء بالصحف العبرية والأجنبية وردود الأفعال أثناء عدوان مايو 2021م