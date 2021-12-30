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"الزراعة" تعلن إعفاء المزارعين والمربين من رسوم المعاملات

30 كانون أول / ديسمبر 2021 02:57

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن إعفاء المزارعين والمربين، من رسوم بعض معاملات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إنه يتم استفادة المزارعين والمربين من هذه الإعفاءات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار، مشيرةً إلى أنه جاء ضمن قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الاسبوعية المنعقدة بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢١.

ويأتي قرار الإعفاء للوقوف إلى جانب العاملين في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، من أجل اسنادهم ودعمهم لمواصلة أعمالهم.

وبينت أن إعفاءات المعاملات المذكورة للمزارعين والمربين تضمنت الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية، الفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية للمزارعين فقط.

كما تضمنت ترخيص مزارع الدواجن، وتحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه حرصاً على صحة المجتمع، والتحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.

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