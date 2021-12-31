ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ينهى 2021 بأرقام مرعبة

أنهى البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الالمانى عام 2021، بأرقام مميزة بعدما نجح العملاق البافاري فى تقديم مستويات ممتازة طول منافسات العام الذى أوشك على الانتهاء.

ولعب روبرت ليفاندوفسكي خلال 2021، 47 مباراة، بختلف المسابقات بمعدل 4.078 دقيقة نجخ خلالها فى تسجيل 58 هدفا بمعدل 1.3 هدف فى المباراة، وحصد 3 ألقاب.

كما نجح البولندى روبرت ليفاندوفسكي فى الفوز بلقب مهاجم العام كما اصبح الهداف التاريخي للبوندسليجا بـ 41 هدفا فى موسم واحد 2020-21 وصنع 6 أهداف اخرين.

سجل فريق بايرن ميونخ رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الألماني خلال العام الجارى 2021، وذلك عقب تتويجه بطلا للشتاء في البوندزليجا بالموسم الكروى الجارى 2021-2022.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن بايرن ميونخ سجل 116 هدفاً في البوندزليجا خلال عام 2021، وهو رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف في سنة تقويمية في تاريخ البطولة.

وتخطى بايرن ميونخ الرقم المسجل باسم كولن الذى سجل 101 هدفا في الدوري الألماني عام 1977، يليه رقم الفريق البافارى عام 1972 بتسجيله 99 هدفا.

كما تفوق العملاق البافارى على الرقم الذى كان سجله أيضا عام 2019 بتسجيله 98 هدفا، ورقم هامبورج عام 1980 برصيد 96 هدفا في الدوري الألماني.

يتربع فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الموسم الجاري، برصيد 43 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 34 نقطة.