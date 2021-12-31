رانجنيك: مانشستر يونايتد قدم أداء جيدا ومبارياتنا المقبلة صعبة

تحدث رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن الفوز الكبير الذي حققه الفريق مساء الخميس على حساب بيرنلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافولد" ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال رانجنيك في تصريحات عقب المباراة: "كان أداء كل اللاعبين أفضل كثيرًا وكان من المهم تلبية المتطلبات البدنية، بشكل عام كان الأداء جيداً".

أضاف رانجنيك عن المباراة: "توقعنا مباراة صعبة امام فريق مباشر وجسدي ولكن المهم اننا طبقنا ما نريده، ما زال هناك الكثير من الامور لتحسينها." وعن سكوت مكتومناي تحدث رانجنيك قائلاً: "كنت سعيد لأنه لعب بعد اصابته امام نيوكاسل."

وقال رالف رانجنيك عن أفضل اللاعبين: "الامر يتعلق بأدائنا مجملًا، سانشو وجرينوود وحتى كافاني ساعدونا". وشدد رانجنيك: "من الصعب ان تتحكم بالكرة أمام بيرنلي، لذلك من الجيد ان نلعب بعض الكرات الطويلة."

وعن المباريات القادمة أكد رانجنيك: "ستكون لدينا مباريات صعبة وتركيزنا على مباراة وولفرهامبتون فريق صعب."

وأوضح رانجنيك: "لن أقول ان المركز الرابع هو الحد الأدنى، لكن الفرق الثلاثة الأخرى متقدمة جدًا، يتعلق الأمر بخطوات التحسن التالية، لكن لدينا الآن 8 مباريات بدون هزيمة".

بهذه النتيجة ارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وخسارة 5 لقاءات وتسجيل 30 هدفاً وتلقي 26 ويتبقى له مواجهة مؤجلة.



فيما تواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 8 وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 19 هدفاً وتلقي 42، ويتبقى له 4 مواجهات مؤجلة.



ووفقاًَ لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم تم تسجيل آخر سبعة أهداف لسكوت مكتوميناي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد ، بينما كان هذا هو هدفه الأول في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي.



وأضافت أوبتا سجل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ فبراير ضد ساوثهامبتون.



وأكدت الشبكة سجل آرون لينون هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد في ظهوره رقم 23 ضدهم ، منذ الظهور الأول الليلة 18 عامًا و 73 يومًا منذ مباراته الأولى ضدهم في أكتوبر 2003 مع ليدز يونايتد ، عندما كان عمره 16 عامًا فقط.