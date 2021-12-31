حصاد العام.. رحيل ميسي عن برشلونة يتصدر أكبر المفاجآت الكروية فى 2021

شهد عام 2021، والذى أقترب من الرحيل، العديد من المفاجأت الكروية المثيرة، لعل أبرزها رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني نحو باريس سان جيرمان، في صفقة مفاجئة بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالونى الذى شهد تألق البرغوث الأرجنتيني طوال مسيرته الكروية.

وكان فريق برشلونة الإسباني العامل الرئيسي في أكبر مفاجأت كرة القدم التي شهدها عام 2021، من خلال رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة إلى فشل الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ونستعرض في التقرير أبرز المفاجأت الكروية في عام 2021..



1 – رحيل ميسي عن برشلونة

يعد مغادرة النجم الأرجنتيني صفوف الفريق الكتالونى أكبر المفاجأت خلال عام 2021، والتي كانت صادمة للكثير من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، خاصة جماهير البارسا التي لم تتخيل أن يرحل نجمها الأول بكل سهولة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع النادى، في سوق الانتقالات الصيفة الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها النادى، الأمر الذى تسبب في إيقاف عملية تجديد عقده.

2 – برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا

تلقت جماهير برشلونة صدمة جديدة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال فشل الفريق في تخطى مرحلة المجموعات من دورى أبطال أوروبا الموسم الحالي، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة، والتي تأهل عنها كل من بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالى لدور الـ 16، ليتحول الفريق الكتالونى إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن الفريق الكتالونى فشل فى تخطى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للمرة الرابعة فى تاريخه والأولى منذ 20 عاما، وبالتحديد خلال موسم 2000 - 2001، وخاض وقتها بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

3 – عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مفاجأة سعيدة لجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، من خلال عودة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيله عن الفريق في صيف عام 2009 نحو فريق ريال مدريد في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 94 مليون يورو.

وعلى الرغم من أقتراب رونالدو للعب ضمن صفوف مانشستر سيتي بعد المفاوضات بين الطرفين خلال الميركاتو الصيفى الأخير، إلا أن مكالمة السير أليكس فيرجسون غيرت وجهة النجم البرتغالى نحو "أولد ترافورد"، بدلا من ملعب "الاتحاد".

4 – وداع فرنسا ليورو 2020

شهدت بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020"، مفاجأة غير متوقعة، من خلال خروج المرشح الأول لحصد البطولة المنتخب الفرنسي من دور الـ 16 على يد نظيره المنتخب السويسرى، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 3 – 3، ليفشل حامل لقب كأس العالم 2018 في تخطى حاجز دور الـ 16.