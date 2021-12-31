تعرف على أهم الاختصارات فى ساعة آبل الذكية

تمتلك ساعة آبل الذكية مجموعة كبيرة من الميزات والوظائف، ولكن تختفى أغلب هذه الوظائف خلف عدة اختيارات لتفعيلها.

ويمكنك استخدام الاختصارات فى ساعة آبل لتتمكن من الوصول لهذه الوظائف بشكل أسرع قليلًا من المعتاد، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتعتمد هذه الاختصارات على وظائف موجودة في الساعة بالفعل، وتحتاج لتفعيل الاختصار قبل البدء باستخدامه.

تشغيل الوضع الصامت بشكل سريع وتعتبر التنبيهات الصوتية مفيدة في الكثير من الحالات، ولكن تسبب فى الإزعاج إذا كنت فى أحد الاجتماعات ونسيت أن تضع الساعة فى الوضع الصامت.

ويمكنك تحويل الساعة مباشرةً إلى الوضع الصامت عبر تغطيتها بكف يدك فقط دون الضغط على أى زر.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق الساعة فى هاتفك، ومن ثم اختيار الصوت والاهتزاز وبعد ذلك تفعيل اختيار تحويل الساعة للوضع الصامت عبر تغطيتها.

وعندما تقوم بتفعيل هذا الاختيار، فإنك تستطيع تحويل الساعة إلى الوضع الصامت في أي وقت مباشرةً عبر تغطية وجه الساعة.

إيقاظ الساعة داخل آخر تطبيق كنت تستخدمه وتمتلك ساعة آبل عدة تطبيقات مختلفة ومتنوعة يمكنك استخدامها للحصول على المزيد من الوظائف أو قراءة الرسائل والتواصل الاجتماعى.

ولكن عندما تضع الساعة فى وضع النوم أو تتركها لعدة دقائق دون استخدام، فإن هذا التطبيق يغلق تلقائيًا وتحتاج بعد ذلك لفتحه مجددًا.

ويمكنك تفعيل اختيار إيقاظ الساعة فى آخر تطبيق قمت باستخدامه مباشرةً دون الحاجة إلى لفتحه يدويًا. وتستطيع تفعيل هذا الاختيار عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى إعدادات الساعة ومن ثم الاعدادات العامة.

2- بعد ذلك توجه لاختيار إيقاظ الساعة.

3- تجد داخل هذا القسم اختيارًا لإيقاظ الساعة تلقائيًا في آخر تطبيق كنت تستخدمه، وتستطيع التحكم في مدة استخدام التطبيق سواءً كانت آخر دقيقتين أو آخر ساعة.

استخدام الردود الافتراضية في ساعة آبل الذكية ويمكنك تجهيز مجموعة من الردود الافتراضية على الرسائل المختلفة، ومن ثم اختيار الرد الذى ترغب فيه بسهولة عبر الساعة.

وتستطيع استخدام هذا الاختصار للرد على الرسائل بشكل سريع أو تجنب الكتابة واستخدام الشاشة تمامًا.

ولتفعيل هذه الخاصية يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى تطبيق ساعة آبل في هاتفك، ومن ثم اختر قسم الرسائل.

2- تجد داخل قسم الرسائل اختيار الردود الافتراضية، قم بالضغط عليه حتى تتحكم في الردود الافتراضية عبر ساعة آبل الذكية وإضافتها كما ترغب.

3- وتظهر أمامك الردود الافتراضية بشكل مباشر عندما تقوم بفتح تطبيق الرسائل وتختار الرد على الرسالة.

استخدام وضع النوم فى ساعة آبل الذكية وتستطيع ساعة آبل تتبع الكثير من المعلومات عن طريقة نومك وبالتالى مساعدتك فى الحصول على كمية نوم أفضل بشكل مريح أكثر.

ولكن قد لا يرغب جميع المستخدمين فى تتبع نومهم عبر الساعة، وتستطيع تحويل الساعة إلى منبه صغير يعرض الوقت وموعد استيقاظك المقترح.

ويمكنك القيام بذلك عبر وضع الساعة على جانبها بدلًا من جعلها مستلقية فوق الشاشة أو فوق الجزء الخلفي منها.

وتستطيع أيضًا استخدام أوضاع التركيز الجديدة في الساعة لتربط هذا الوضع مع هاتف آيفون حتى يدخل الهاتف أيضًا في الوضع الصامت.