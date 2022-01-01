آرسنال يستضيف مانشستر سيتي فى أول قمة بـ2022

يستضيف فريق أرسنال، المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره مانشستر سيتي فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، باستاد الإمارات فى مواجهة قوية مع أول أيام العام الجديد 2022، وذك لحساب منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض آرسنال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح فى تحقيق الفوزعلى نوريتش سيتي بخماسية دون رد فى الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

ويسعى الجانرز للحفاظ على سلسلة الانتصارات من أجل تعزيز ترتيبه في الدوري الإنجليزي والدخول دائرة المنافسة مع الكبار على اللقب أو خطف أحد المراكز الأولي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويدخل آرسنال مباراته ضد مان سيتي محتلا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن 19 مواجهة حقق الفوز في 11 منها، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر في 6 مباريات.

ويأمل محمد النني المشاركة مع آرسنال ضد مان سيتي اليوم،خصوصا أنها آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.

ومن المنتظر أن يصل محمد النني إلى معسكر المنتخب عقب مباراة السيتي، وذلك قبل زميليه محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، واللذان سينضمان إلى البعثة بعد لاعب آرسنال بـ48 ساعة على متن طائرة خاصة، حيث يخوض الأول مباراة الريدز وتشيلسي غدا الأحد، بينما ينتظر الثاني المشاركة في مباراة فريقه أمام برينتفورد في نفس اليوم، على أن يتجها من لندن إلى القاهرة يوم 3 يناير للالتحاق بمعسكر الفراعنة.

ويغيب ميكيل أرتيتا المدير الفني للأرسنال عن الإدارة الفنية فى مباراة اليوم، بسبب خضوعه لعزل وفقاً للبروتوكولات الصحية المفروضة من قبل الحكومة الإنجليزية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى الفوز أمام آرسنال للابتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد أن واصل الانفراد بها بعد فوزه على على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية، حيث إن السيتي يتصدر المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي أقرب منافسيه.