بيكهام يسجل هدفًا من منتصف الملعب بـ الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، واحداً من أجمل الأهداف فى تاريخ الدوري الإنجليزى، بتسديدة كرة مباغتة من منتصف الملعب ليفاجئ الجميع، وذلك خلال مباراة اليونايتد وفريق ويمبلدون، فى الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 1996 – 1997، وتحديداً فى 17 أغسطس 96،.

وبعدما ظل اليونايتد متقدمًا 2 / 0 حتى الدقيقة 90، سجل بيكهام هدفه التاريخى بتسديدة بعيدة المدى، من على حدود خط وسط الملعب، ليكون واحدًا من أجمل أهدافه، ومن أجمل أهداف البريميرليج.

وبدأ بيكهام، مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد، عام 1992، حتى 2003، قبل أن يرحل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، خاض خلال تلك الفترة 394 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 85 هدفا، ثم الاعتزال بعد ذلك.