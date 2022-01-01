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بالأرقام.. تألق الثلاثى الصاعد فى الدورى الإسباني بموسم الشتاء

01 كانون ثاني / يناير 2022 10:01

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قدمت الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى الدوري الاسباني لكرة القدم بموسم الشتاء فى الليجا  واحتلت مراكز متقدمة، وضمن الثلاثى الصاعد بنسبة كبيرة البقاء بالتواجد فى الموسم المقبل ومراكز أمامية فى جدول الترتيب.

وصعد إلى الدوري الإسباني هذا الموسم أندية "رايو فاليكانو، وإسبانيول، ومايوركا".

ويعتبر رايو فاليكانو أفضل الأندية الصاعدة، حيث يحتل المركز الرابع الذى يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 30 نقطة بعد مرور 18 جولة.

وفاز فاليكانو فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل نجومه 26 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا بفارق 8 أهداف.

فيما يأتي إسبانيول فى الترتيب الحادي عشر برصيد 23 نقطة مبتعداً بـ8 نقاط عن مراكز الهبوط.

وحقق إسبانيول الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل نجومه 20 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا متأخرا بفارق هدف وحيد.

أما مايوركا فيأتي فى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة مبتعداً بـ5 نقاط عن مناطق الهبوط.

وانتصر مايوركا في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل نجومه 17 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا متأخرا بفارق 10 أهداف كاملة.

وكشفت الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، أن نادى رايو فاليكانو الإسبانى تصدر قائمة الأندية التي حصدت أكبر عدد من النقاط على أرضها في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم في هذه السلسلة محققا 8 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وحيد.

وتفوق رايو فاليكانو على العديد من الأندية الكبرى في أوروبا في هذا التصنيف وعلى رأسهم باريس سان جيرمان، مانشستر سيتى، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وجاءت قائمة الأندية التي حصدت أكبر عدد من النقاط على أرضها في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم كالتالى:

25 نقطة - رايو فاييكانو (9 مباريات)

25 نقطة - باريس سان جيرمان (9 مباريات)

25 نقطة - مانشستر سيتي (10 مباريات)

24 نقطة - بايرن ميونخ (9 مباريات)

24 نقطة - بوروسيا دورتموند (9 مباريات)

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