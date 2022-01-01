4 طرق للكشف عن الخلل فى Apple Pay وإصلاحه على هاتفك



يمكنك استخدام نفس الهاتف الذكي الذي تستخدمه لإرسال الرسائل النصية والتقاط الصور ومشاهدة مقاطع فيديو TikTok من أجل شحن حسابك الائتماني تلقائيًا، حيث تقدم أبل خدمة Apple Pay لتبسيط حياتك من خلال هذه المهمة، فإن هذه الخدمة عبارة عن محفظة الكترونية توفر طريقة آمنة وسريعة للدفع دون لمس وإجراء عمليات شراء داخل المتجر وعبر الإنترنت.



ولكن عندما تتعطل خدمة Apple Pay يكون هناك بعض الطرق التي يمكنك بها اكتشاف الخلل وإصلاحه على هاتفك، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

حاول اختيار البطاقة يدويًا

1. ابدأ تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على البطاقة التي تريد استخدامها للشراء.

3. أحضر الهاتف بالقرب من محطة نقطة البيع.

4. إذا كانت تعمل، فستتمكن الآن من إتمام المعاملة بشكل طبيعي.

تحقق من حالة نظام Apple Pay

تعتمد Apple Pay على خدمة عبر الإنترنت ليتم تشغيلها، وإذا كانت Apple Pay غير متصلة بالإنترنت، فلن تتمكن من إكمال المعاملة.

أعد تشغيل جهاز iPhone

إذا كنت لا تزال غير قادر على استخدام Apple pay ، فيجب أن تحاول إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، ويؤدي ذلك إلى إعادة تعيين ذاكرة هاتفك ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، والتي يمكن أن تحل مواطن الخلل المؤقتة مع Apple Pay وبرامج النظام الأخرى.

اتصل بدعم عملاء Apple

إذا لم تنجح أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه في حل المشكلة، فيجب عليك التواصل مع دعم عملاء Apple. من المحتمل أن تكون لديك مشكلة في الجهاز، على سبيل المثال، قد لا تعمل شريحة NFC المستخدمة للاتصال بمحطة نقطة البيع.

هذا ليس شيئًا يمكنك اختباره بسهولة أو تحري الخلل وإصلاحه بنفسك، لذا اطلب مساعدة Apple.



