وكالة الرأي الفلسطينية دخل مرحلة الخطير الشديد.. الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ138 وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حظر الرسائل غير المرغوب فيها على أجهزة آيفون واندرويد وكالة الرأي الفلسطينية "عشبة صغيرة" تصبح شجرة تفوق طول البشر وكالة الرأي الفلسطينية ما هي تقنية "شحن الأجهزة عبر الشاشات" المنتظرة من أبل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأسرى الإداريين تعلن بدء مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم وكالة الرأي الفلسطينية تليجرام يوفر ميزة "ردود الفعل" على الرسائل ورموز QR وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق للكشف عن الخلل فى Apple Pay وإصلاحه على هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق لتحقيق الصيام المتقطع نتائج لوزن مثالى وكالة الرأي الفلسطينية طرق تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطورة وكيفية السيطرة عليه
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

4 طرق للكشف عن الخلل فى Apple Pay وإصلاحه على هاتفك

01 كانون ثاني / يناير 2022 10:11

11
11


يمكنك استخدام نفس الهاتف الذكي الذي تستخدمه لإرسال الرسائل النصية والتقاط الصور ومشاهدة مقاطع فيديو TikTok من أجل شحن حسابك الائتماني تلقائيًا، حيث تقدم أبل خدمة Apple Pay لتبسيط حياتك من خلال هذه المهمة، فإن هذه الخدمة عبارة عن محفظة الكترونية توفر طريقة آمنة وسريعة للدفع دون لمس وإجراء عمليات شراء داخل المتجر وعبر الإنترنت.
 
 ولكن عندما تتعطل خدمة Apple Pay يكون هناك بعض الطرق التي يمكنك بها اكتشاف الخلل وإصلاحه على هاتفك، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

حاول اختيار البطاقة يدويًا

1. ابدأ تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك.
2. اضغط على البطاقة التي تريد استخدامها للشراء.
3. أحضر الهاتف بالقرب من محطة نقطة البيع.
4. إذا كانت تعمل، فستتمكن الآن من إتمام المعاملة بشكل طبيعي.

تحقق من حالة نظام Apple Pay

تعتمد Apple Pay على خدمة عبر الإنترنت ليتم تشغيلها، وإذا كانت Apple Pay غير متصلة بالإنترنت، فلن تتمكن من إكمال المعاملة.

أعد تشغيل جهاز iPhone 

إذا كنت لا تزال غير قادر على استخدام Apple pay ، فيجب أن تحاول إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، ويؤدي ذلك إلى إعادة تعيين ذاكرة هاتفك ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، والتي يمكن أن تحل مواطن الخلل المؤقتة مع Apple Pay وبرامج النظام الأخرى. 

اتصل بدعم عملاء Apple

إذا لم تنجح أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه في حل المشكلة، فيجب عليك التواصل مع دعم عملاء Apple. من المحتمل أن تكون لديك مشكلة في الجهاز، على سبيل المثال، قد لا تعمل شريحة NFC المستخدمة للاتصال بمحطة نقطة البيع. 

هذا ليس شيئًا يمكنك اختباره بسهولة أو تحري الخلل وإصلاحه بنفسك، لذا اطلب مساعدة Apple.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟