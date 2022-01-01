تليجرام يوفر ميزة "ردود الفعل" على الرسائل ورموز QR

حصل تطبيق تليجرام المنافس الأبرز لتطبيق واتس آب على تحديث جديد يوفر ميزات، مثل ردود الفعل على الرسائل، ورموز QR ذات السمات، ورسوم متحركة أكبر للرموز التعبيرية والمزيد، حيث يتلقى التطبيق التحديث الثاني عشر لهذا العام والذي يقدم الإصدار 8.4.



وأضاف تليجرام ردود فعل الرسائل إلى تطبيقه، حيث يمكن الآن النقر بشكل مزدوج فوق رسالة لإرسال رد فعل سريع، ولمزيد من ردود الفعل، يمكنهم النقر فوق الرسالة ثم الضغط على فقاعة رسالة.



ويظهر كل رد فعل مع الرسوم المتحركة الفريدة الخاصة به، ويمكن للمستخدمين تغيير الرموز التعبيرية لرد الفعل السريع هذا في التطبيق ضمن الإعدادات> الملصقات والرموز التعبيرية> رد الفعل السريع.



كما يحصل التطبيق أيضًا على دعم لرسائل "Spoiler Alert، حيث ستعمل الميزة على تعتيم الأجزاء المحددة من النص حتى ينقر المستخدم على الخيار، ويمكن للمستخدمين تحديد النص الذي يريدون إخفاءه عند كتابة رسالة، وللقيام بذلك، انقر فوق B / I / U في القائمة المنبثقة السوداء، ثم انقر فوق Spoiler.



كما حصل التطبيق أيضا على على دعم ترجمة الرسائل داخل التطبيق، ولتمكين الترجمة، توجه إلى الإعدادات في التطبيق، ثم اختر زر اللغة والترجمة إلى قائمة السياق عند تحديد رسالة، ويمكن للمستخدمين أيضًا استبعاد أي لغة يتحدثونها بطلاقة. سيؤدي هذا إلى إخفاء زر الترجمة لتلك الرسائل.



وسيتمكن مستخدمو Telegram الآن من إنشاء رموز QR، وستكون الميزة متاحة للمستخدمين الذين لديهم اسم مستخدم عام، ويعمل هذا أيضًا مع المجموعات والقنوات والروبوتات، وأضاف التطبيق أيضًا رموز تعبيرية تفاعلية جديدة يمكن مشاركتها في الدردشات الفردية.



كما أعاد Telegram أيضًا تصميم جميع قوائم السياق لنظام التشغيل macOS، كما أضاف تلميحات اختصارات جديدة وقدم أيقونات متحركة لكل عنصر قائمة في التطبيق.

