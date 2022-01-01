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كيفية حظر الرسائل غير المرغوب فيها على أجهزة آيفون واندرويد

01 كانون ثاني / يناير 2022 10:16

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إذا مللت من تلقى رسائل نصية غير مرغوب فيها على جهاز iOS الخاص بك، فأنت بحاجة استخدام إعدادات iPhone الداخلية لمساعدة مستخدمي iOS على تصفية النصوص غير المرغوب فيها.
 
وعرض مستخدم على "تيك توك" يدعى scottpolderman ، كيفية حظر النصوص غير المرغوب بها عبر حسابه على تيك توك وفقا لما نقله موقع ذا صن.
 
توجه إلى إعدادات جهازه ثم اختار الرسائل.
 
استمر في التمرير وصولاً إلى أسفل ثم وضع علامة تصفية المرسلين غير المعروفين.
 
 
بينما كانت نصائح Polderman مفيدًا  للعديد من مستخدمي iOS ، إلا أنه لم يخاطب أولئك الذين يستخدمون أجهزة Android.
 
إذا كنت من مستخدمي Android ، فيمكنك العثور على ميزة مماثلة على هاتفك.
 
ما عليك سوى النقر على الإعدادات (المعروضة كرمز ثلاثي النقاط) ثم تمكين معرف المتصل والبريد العشوائي.
 
في أخبار أخرى، تحقق من هذه النصيحة حول تغيير كلمة مرور Google الخاصة بك لمنع المحتالين من سرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية.
 

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