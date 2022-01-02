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محمد صلاح يقود ليفربول فى قمة مرتقبة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

02 كانون ثاني / يناير 2022 08:25

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة موقعة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، ومستضيفه نادى تشيلسي، المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
يدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، ويسعى الريدز لتعويض الهزيمة بخطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي الوصيف الذي يقاتل نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42.
 
ويقود محمد صلاح فريقه ليفربول أمام نظيره تشيلسي في لقاء ناري بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي  حيث يعول الكثيرين على تألق صلاح وعودته لتسجيل الأهداف.
 
وتعد مباراة اليوم الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.
 
وتلقى ليفربول ضربة جديدة، بعد إعلانه إصابة مدربه الألمانى يورجن كلوب بفيروس كورونا، وبالتالي لن يحضر في مباراة اليوم أمام تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان رسمي، سيغيب يورجن كلوب عن لقاء ليفربول مع تشيلسي وبالتالي ، سيقود مساعده الهولندى  بيبين ليندرز الفريق في ستامفورد بريدج.

كما يعاني تياجو ألكانتارا من إصابة عضلية واصل الغياب عن التدريبات، بجانب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي غاب عن المباريات الأربع الماضية، بجانب الياباني تاكومي مينامينو.

وشارك محمد صلاح أمام تشيلسي في 16 مباراة، ونجح في هز شباك البلوز بـ6 أهداف آخرهم في لقاء الدور الأول من ركلة جزاء.
 
وسجل محمد صلاح 6 أهداف بواقع 3 مع بازل و3 مع ليفربول، كما صنع هدفين آخرين.
 
وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة في الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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