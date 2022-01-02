برشلونة يتحدى ريال مايوركا وكورونا فى الدوري الإسباني الليلة

يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مايوركا ضد برشلونة

يحتل فريق برشلونة المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا فى المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.

وفاز برشلونة على إلتشي بنتيجة 3-2 فى الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني، ثم تعادل مع إشبيلية فى الجولة الرابعة المؤجلة من الليجا.

ويخوض برشلونة مباراة ريال مايوركا وسط ظروف صعبة، نظراً لكثرة الغيابات بسبب موجة كورونا التي ضربت صفوفه خلال الأيام الماضية.

ويغيب عن برشلونة 18 لاعباً قبل مواجهة ريال مايوركا اليوم، الأحد، لأسباب مختلفة ما بين إصابات كورونا وأخرى عضلية بالإضافة إلى الإيقاف.

فى البداية، افتقد البارسا 15 لاعباً لأسباب مختلفة وهم صامويل أومتيتي، جافي، عثمان ديمبيلي، داني ألفيس، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، بالدي، ديست، بوسكيتس، بيدري، فاتي، ديباي، برايثويت، فيران توريس، ديمير.

ثم أعلن برشلونة إصابة الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بفيروس كورونا لتزيد قائمة الغيابات إلى 18 لاعباً.

ومع كثرة الغيابات العديدة داخل صفوف برشلونة، يبقي 9 لاعبين متاحين في قائمة البلوجرانا تحت تصرف تشافي هيرنانديز المدير الفني ضد ريال مايوركا.