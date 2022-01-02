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ريال مدريد يفتتح عام 2022 بمواجهة خيتافي فى الدوري الإسباني

02 كانون ثاني / يناير 2022 08:31

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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على خيتافي فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني. ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 46 نقطة، فيما يأتي خيتافي في المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.

خيتافي ضد ريال مدريد

ويتطلع ريال مدريد لمواصلة الانتصارات فى الليجا على حساب خيتافي، من أجل البقاء على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع قادش سلبياً أمام قادش بالجولة الـ 18 من مسابقة الليجا، ثم فاز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الجولة الـ 21 والمُقدمة من الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس".

وقبل العودة اليوم من إجازة أعياد الميلاد "الكريسماس"، خاض ريال مدريد 19 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الجاري، مقسمة بين 14 انتصاراً و4 تعادلات وهزيمة وحيدة.

واستعاد فريق ريال مدريد جميع لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، باستثناء البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تأكد غيابه عن مواجهة خيتافي بسبب استمرار إيجابية المسحة.

وتدرب كل من البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد وإدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي مع زملائهم بعد سلبية المسحة الثانية، وتأكد لحاقهم بمباراة خيتافي اليوم.

فيما تظل مسحة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إيجابية، مما يؤكد غيابه عن مواجهة خيتافي في الليجا.

ويعد غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور ضربة قوية لهجوم ريال مدريد أمام خيتافي، ومن المقرر أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي على النجم البلجيكي إيدين هازارد في مركز الجناح الأيسر للمرينجي ضد خيتافي، أو الدفع بالنجم ماركو أسينسيو.

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