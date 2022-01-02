طاقم مستشفى الهلال الإماراتي يستأصل ورم ليفي لأربعينية

غزة-الرأي

أجرى طاقم مستشفى الهلال الاماراتي، عملية نوعية لاستئصال ورم ليفي لأربعينية.

بدوره، أوضح د. كمال الشاعر والذي قام بإجراء العملية بمساعدة فريق متكامل من الأطباء والتمريض والتخدير، مشيرا أن حجم الورم كبير ويزيد حجمه عن 12*10 سم. وقال أنه والطاقم المرافق قام باستئصال الورم حفاظاً على حياة السيدة واستئصال كيس على المبيض الأيمن، وفي نفس الوقت المحافظة على الرحم خصوصاً أن الورم يقع في عنق الرحم والسيدة لم يسبق لها الحمل .

وأكد الشاعر أنه حاول الحفاظ على الرحم من أجل أن تكون لها فرصة للحمل.موضحا أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة ونزيف منذ فترة على أثر ذلك الورم، لافتا الى أن المريضة الآن في حالة صحية جيدة وتتماثل للشفاء في المستشفى.