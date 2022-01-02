وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توجه رسائل دولية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

طاقم مستشفى الهلال الإماراتي يستأصل ورم ليفي لأربعينية

02 كانون ثاني / يناير 2022 09:39

11
11

غزة-الرأي

أجرى طاقم مستشفى الهلال الاماراتي، عملية نوعية لاستئصال ورم ليفي لأربعينية.

بدوره، أوضح د. كمال الشاعر والذي قام بإجراء العملية بمساعدة فريق متكامل من الأطباء والتمريض والتخدير، مشيرا أن حجم الورم كبير ويزيد حجمه عن 12*10 سم. وقال أنه والطاقم المرافق قام باستئصال الورم حفاظاً على حياة السيدة واستئصال كيس على المبيض الأيمن، وفي نفس الوقت المحافظة على الرحم خصوصاً أن الورم يقع في عنق الرحم والسيدة لم يسبق لها الحمل .

وأكد الشاعر أنه حاول الحفاظ على الرحم من أجل أن تكون لها فرصة للحمل.موضحا أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة ونزيف منذ فترة على أثر ذلك الورم، لافتا الى أن المريضة الآن في حالة صحية جيدة وتتماثل للشفاء في المستشفى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟