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مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة ثلاثينية من التهاب حاد في المرارة "situs inversus"

02 كانون ثاني / يناير 2022 10:03

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غزة-الرأي

أجرى د. أيمن أبو عبيد رئيس قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي عملية جراحية تجرى لأول مرة في المجمع وصفت بالخطيرة.

بدوره، قال  د. أبو عبيد أن المريضة الثلاثينية وصلت الى مجمع ناصر تعاني من ألم شديد في الجهة اليسرى من البطن.

واضاف : " تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة واجراء تصوير رنين مغناطيسي للقنوات المرارية. حيث تبين أنها تعاني من التهاب حاد في المرارة حيث وجود الكبد وتعتبر هذه من الحالات النادرة جدا وتسمى (situs inversus).

وأكد د. أبو عبيد أن هذه العملية تتطلب مهارة عالية في جراحة المناظير، لافتا الى أنه تم مناقشة هذه الحالة في محاضرة لأطباء البورد وعرض طريقة اجراء العملية بطريقة آمنة وفق البروتوكول المعمول به لمثل هذه الحالات.

وبين د. أبو عبيد أن التدخل الجراحي تم بحرص شديد لان المضاعفات خطيره قد تؤدي إلى الوفاة. وأكد د. أبو عبيد أن العملية تمت بنجاح وأن المريضة غادرت المستشفى في اليوم التالي دون حدوث مضاعفات وهي بحالة جيدة.

وأثنى د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي على عمل الكادر الطبي المشارك في العملية الجراحية، وجهدهم الكبير في انقاذ حياة المريضة، متمنيا المزيد من الارتقاء والنجاح لأقسام المجمع المختلفة لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى.
 

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