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هيئة العمل التعاوني تناقش العديد من الملفات المهمة مع بنك فلسطين

02 كانون ثاني / يناير 2022 10:10

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غزة-الرأي

ناقشت هيئة العمل التعاوني، ممثلة في مدير عام الإدارة العامة للتعاون أ. نبيل المبحوح، وأ. علاء الميناوي، وأ. محمود اصليح، العديد من الملفات المهمة مع بنك فلسطين "فرع الرمال".
واستقبلت مديرة بنك فلسطين "فرع الرمال" أ. سمر العزايزة، والمراقب المالي للبنك، وفد هيئة العمل التعاوني، مشيدة بجهودهم في تقديم الخدمات للجمعيات التعاونية، وتسهيل عملها بالصورة الصحيحة.
وقدم المبحوح تعريفا موجزا عن العمل التعاونية، وآليات عمل الجمعيات التعاونية، حيث تم مناقشة بعض القضايا الخاصة بالحسابات البنكية للجمعيات التعاونية، وأبدت إدارة البنك تعاونها وتسهيل فتح وتفعيل بعض الحسابات البنكية العالقة لديها.
 

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