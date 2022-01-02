المجلس البلدي في بلدية بني سهيلا يعقد جلسته الأولى

غزة-الرأي

عقد المجلس البلدي في بلدية بني سهيلا صباح اليوم جلسته الأولى في عام 2022، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي كافّة، وبمشاركة لجنة المساءلة المجتمعية ممثلة بمنسقها أ. خالد أبو جامع، وعضوية أ. ياسر أبو حماد.

ورحَّب رئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان بالحضور مؤكدًا على أنَّ البلدية تفتح أبوابها لجميع الهيئات الشبابية واللجان المجتمعية في المدينة، للمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس البلدي؛ لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل البلدي.

وشكر رئيس البلدية لجنة المساءلة المجتمعية على مشاركتها في جلسة المجلس البلدي، لافتًا إلى أنَّ هذا اللقاء يندرج ضمن سياسة المجلس البلدي لتعزيز مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلي، وتعزيز مبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.

بدوره، استعرض منسق لجنة المساءلة المجتمعية أ. خالد أبو جامع أبرز الأنشطة والمشاريع المنفذة من قِبل اللجنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وأهم الأنشطة المزعم تنفيذها خلال الفترة القادمة؛ متطرقًا لمجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول بعض القضايا التي قامت بتنفيذها البلدية خلال الآونة الأخيرة.

