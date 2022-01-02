وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توجه رسائل دولية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

المجلس البلدي في بلدية بني سهيلا يعقد جلسته الأولى

02 كانون ثاني / يناير 2022 10:18

11
11

غزة-الرأي

عقد المجلس البلدي في بلدية بني سهيلا صباح اليوم جلسته الأولى في عام 2022، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي كافّة، وبمشاركة لجنة المساءلة المجتمعية ممثلة بمنسقها أ. خالد أبو جامع، وعضوية أ. ياسر أبو حماد.
ورحَّب رئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان بالحضور مؤكدًا على أنَّ البلدية تفتح أبوابها لجميع الهيئات الشبابية واللجان المجتمعية في المدينة، للمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس البلدي؛ لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل البلدي.
وشكر رئيس البلدية لجنة المساءلة المجتمعية على مشاركتها في جلسة المجلس البلدي، لافتًا إلى أنَّ هذا اللقاء يندرج ضمن سياسة المجلس البلدي لتعزيز مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلي، وتعزيز مبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.
بدوره، استعرض منسق لجنة المساءلة المجتمعية أ. خالد أبو جامع أبرز الأنشطة والمشاريع المنفذة من قِبل اللجنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وأهم الأنشطة المزعم تنفيذها خلال الفترة القادمة؛ متطرقًا لمجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول بعض القضايا التي قامت بتنفيذها البلدية خلال الآونة الأخيرة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟