وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 5000 شيكل

غزة-الرأي

أنجز قسم المخالصات العمالية وحل النزاعات بوحدة علاقات العمل في وزارة العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29/12/2021، مخالصتين عماليتين جديدتين.

وأفاد قسم المخالصات العمالية أن المخالصة الأولى تمت بين أحد العاملين في شركة أبو دلال للتجارة العامة، بقيمة 2000 شيكل، في حين كانت المخالصة الثانية بين أحد العاملين الذين انتهى عملهم مع معمل تكنو دنت، وكانت المخالصة بقيمة 3000 شيكل.

وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

