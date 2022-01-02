وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توجه رسائل دولية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 5000 شيكل

02 كانون ثاني / يناير 2022 10:22

11
11

غزة-الرأي

أنجز قسم المخالصات العمالية وحل النزاعات بوحدة علاقات العمل في وزارة العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29/12/2021، مخالصتين عماليتين جديدتين.
وأفاد قسم المخالصات العمالية أن المخالصة الأولى تمت بين أحد العاملين في شركة أبو دلال للتجارة العامة، بقيمة 2000 شيكل، في حين كانت المخالصة الثانية بين أحد العاملين الذين انتهى عملهم مع معمل تكنو دنت، وكانت المخالصة بقيمة 3000 شيكل.
وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟