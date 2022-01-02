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وزارة الاتصالات تختتم دورة بعنوان مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS

02 كانون ثاني / يناير 2022 10:59

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غزة-الرأي

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة التدريبية: مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS بواقع 24 ساعة تدريبية، بحضور د. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي و م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية وم. محمد طومان (مدرب الدورة) مدير دائرة الأنظمة المركزية في وزارة الاتصالات.
من جانبه، بين د. السباح سعي الوزارة للمساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات التدريبية وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا حرص الوزارة على تخريج كوادر مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية وتلبي متطلبات سوق العمل.
وبدوره ،أكد م. طومان أن الأهداف الرئيسية للدورة التدريبة قد تم تحقيقها لما لها من أهمية في خدمة العمل الحكومي من خلال التعرف على مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS وتقليص الفجوة بين نظم المعلومات الجغرافية GIS ومختلف التخصصات مما يساهم في تسهيل المهام وتلبية احتياجات العمل.
وأكد م. عكيلة ان دائرة بناء القدرات الرقمية تسعى الى تبادل الخبرات الحكومية وتظافر الجهود للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال عقد هذه الدورات التقنية المبنية وفق الاحتياجات التدريبية لدى المشاركين.
وفي الختام قام د. السباح بفتح باب النقاش للمتدربين بهدف رصد التغذية الراجعة وما مدى الاستفادة من الدورة وخططهم نحو تطوير العمل في مؤسساتهم.
ختاماً تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات تجيز حضور الدورة.

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