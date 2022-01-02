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التعليم تسلِّم أدواتٍ مساندة لعددٍ من الطلبة ذوي الإعاقة

02 كانون ثاني / يناير 2022 11:54

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غزة-الرأي


سلمت وزارة التربية والتعليم في خان يونس أحد عشر طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة أدوات مساندة ما بين كراسي متحركة وعكاز كوع ووكر، وذلك بحضور أ. خالد فضة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. عبد الرحمن وافي رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. مروان البنا أخصائي التربية الخاصة، ود. باسل شبير أخصائي العلاج الطبيعي، وأ. محمد فرينة مشرف الإرشاد التربوي، وأ. إيمان زقوت مشرفة التربية الخاصة، وممثل مؤسسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل.
وقد أوضح فضة أن الوزارة تعمل دوماً على توفير ما يلزم لتسهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، ومساعدتهم في متابعة مشوارهم التعليمي.
ومن ناحيته شكر الفرا وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الداعمة والمؤسسة المنفذة ممثلةً برئيس مجلس إداراتها د. حيدر موسى، على جهودهم المستمرة في رعاية الطلبة ذوي الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأدوات المساندة التي تم تسليمها للطلبة من تمويل اللجنة اليابانية، وتنفيذ مؤسسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل.
 

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