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بلدية دير البلح تعلن تمديد حملة "أهل وعيلة" حتى منتصف يناير

02 كانون ثاني / يناير 2022 12:32

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غزة-الرأي

أكدت بلدية دير البلح استمرار حملة أهل وعيلة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

بدوره، قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو خلال اجتماعه بلجنة متابعة الحملة نظراً للإقبال الشديد من مواطني المدينة وإتاحة الفرصة للموظفين للاستفادة من الحملة تم تمديدها حتى منتصف الشهر، داعياً المواطنين والموظفين للإسراع للاستفادة من الخصومات وتسوية المتأخرات المترتبة عليهم قبل التاريخ المحدد.

وأعرب الجرو عن تقديره للمواطنين الذين قاموا بتسديد مستحقات البلدية لافتاً إلى أن الملتزمين بالدفع سيحصلون على خصم 60% من الفاتورة طيلة العام 2022 شرط أن تكون فاتورته صفر عن الشهر السابق، مؤكدا  أن البلدية تسعى بشكل مستمر للتخفيف عن المواطنين بما يعزز خدمة المصلحة العامة واستمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
 

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