الزراعة لـ "الرأي": غزة خالية من "إنفلونزا الطيور"

غزة - الرأي

طمأنت وزارة الزراعة، المواطنين بخلو مزارع تربية الدواجن من مرض "إنفلونزا الطيور.

وقال مدير عام الرعاية البيطرية بالوزارة حسن عزام خلال حديثه لبرنامج "صوت المواطن" عبر إذاعة "الرأي" الحكومية، إن طوقم الوزارة تجري باستمرار مسحا وبائيا لهذه المزارع للتأكد من خلوها من هذا المرض.

وأوضح عزام، أن الوزارة تكثّف إجراءاتها الوقائية خلال الفترة الحالية بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور مع دخول موسم الشتاء كل عام.

وحثّ المربين على استخدم شباك ذات فتحات ضيقة حول مزارعهم، لمنع دخل طيور مهاجرة قد تكون مصابة فتنقل العدوى لطيور المزرعة، مع التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الوزارة بشأن التعامل مع الطيور في أوقات البرد.

​ودعا المربين إلى إبلاغ مديرياتها المنتشرة في القطاع عن أي حالة اشتباه، وإلى اتباع الإرشادات اللازمة لمنع وصول المرض إلى مزارعهم.



