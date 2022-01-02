الأحوال المدنية تُنجز 327 ألف معاملة للمواطنين خلال 2021

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الشق المدني 327 ألف و687 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة خلال عام 2021 المُنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 204 آلاف و942 بطاقة هوية توزعت بين "بطاقات هوية شخصية أولى ملاحق بطاقة هوية تغيير حالة اجتماعية تغير عنوان بدل فاقد بالية بطاقة تعريف ملاحق بطاقة التعريف".

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 114 ألف و530 معاملات شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد وفاة مغتربين، سجل سكاني".

بدورها، سلمت الأحوال المدنية 8 آلاف و215 معاملة تنوعت بين "تصحيح أحوال مدنية إفادات إعادة قيد" خلال هذا العام، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.