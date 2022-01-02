عشائر الشمال تعالج 110 قضايا خلال ديسمبر

غزة-الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 110 قضية متنوعة خلال ديسمبر المنصرم، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر أن طواقمها عالجت 42 قضية شجار، و25 قضية مالية و15 قضية حوادث مرورية، بالإضافة لـ 14 قضية عائلية و6 قضايا سرقة و4 قضايا أراضي و4 قضايا أخرى.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 65400 شيكل و433250 دولار لصالح مجموعة من المواطنين.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 51 موقوفًا ونزيلًا بجهود لجان الإصلاح عبر تسع لجان إصلاح تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.