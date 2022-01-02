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داخلية خان يونس تُنجز قُرابة 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر

02 كانون ثاني / يناير 2022 12:51

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غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني- 8916 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 5289 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 1029 مولوداً جديداً، و 105 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 277 معاملة، والشؤون القانونية 2238 معاملة.

بينما أنجزت 519 معاملة جوازات، و80 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و513 معاملة للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

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