وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تُنفذ أكثر من 300 مهمة خلال 2021

غزة-الرأي

نفذَّت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 363 مهمة، تنوعت بين استقبال شكاوى وزيارات ميدانية وأنشطة توعوية وذلك حسب تقرير صادر عن الوحدة ضمن عملها بمتابعة الشكاوي والإشكاليات وحلّها.

وأشار التقرير إلى أن دائرة الشكاوى أنجزت 135 شكوى ، بينما قامت العلاقات العامة بتنفيذ 164 زيارة ميدانية تنوعت بين (مؤسسات حكومية "مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة الوزارة الداخلية " – مؤسسات المجتمع المدني "حقوقية وإنسانية"- حضور ورشات عمل ومؤتمرات)، وذلك لمتابعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين حسب ما جاء في التقرير.

بدورها، نفذت دائرة التأهيل والتوعية 64 مهمات تنوعت ما بين (محاضرات توعوية – أنشطة تدريبية ) للعاملين في نظارات المراكز الشرطية ومراكز التأهيل والإصلاح المركزية.